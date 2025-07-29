Манник – проста, але дуже смачна випічка з манної крупи. Процес приготування простий і швидкий, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче приготувати ласощі в найкоротші терміни.

А результат завжди потішить – повітряна і ніжна випічка, від якої просто неможливо відірватися. Рецептом манника ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking. Читайте також Мінімум часу та інгредієнтів: пісочне печиво, яке всі обожнюють ще з дитинств Як приготувати манник? Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 8 Інгредієнти:

– 1 склянка манки;

– 1 склянка кефіру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– 0,5 склянки цукру;

– 8 грамів ванільного цукру;

– 80 грамів вершкового масла. Приготування: Змішайте кефір із манкою, додайте розпушувач і перемішайте. Залиште на 15 хвилин для набухання.

Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пухкої консистенції. Розтопіть вершкове масло і додайте до яєчної суміші, перемішайте.

Додайте яєчну суміш до набряклої манки, ретельно перемішайте. Викладіть тісто у форму для випікання, рівномірно розподіліть.

Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці близько 30 хвилин до золотистої скоринки. Смачного! Теж приготуйте: домашні желейки з 2 інгредієнтів.