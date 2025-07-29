29 липня, 12:59
Легкий, пухкий і дуже ніжний: ідеальний манник до чаювання
Основні тези
- Смачненьке до чаю дуже легко приготувати. В цьому вам допоможе рецепт швидкого манника.
- Зберігайте в кулінарну скарбничку ідеальний манник, який спекти надзвичайно швидко.
Манник – проста, але дуже смачна випічка з манної крупи. Процес приготування простий і швидкий, що робить його ідеальним вибором для тих, хто хоче приготувати ласощі в найкоротші терміни.
А результат завжди потішить – повітряна і ніжна випічка, від якої просто неможливо відірватися. Рецептом манника ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку @polli_cooking.
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Як приготувати манник?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка манки;
– 1 склянка кефіру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 0,5 склянки цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 80 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Змішайте кефір із манкою, додайте розпушувач і перемішайте. Залиште на 15 хвилин для набухання.
- Збийте яйця з цукром і ванільним цукром до пухкої консистенції. Розтопіть вершкове масло і додайте до яєчної суміші, перемішайте.
- Додайте яєчну суміш до набряклої манки, ретельно перемішайте. Викладіть тісто у форму для випікання, рівномірно розподіліть.
- Випікайте в розігрітій до 170 градусів духовці близько 30 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
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