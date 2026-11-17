17 листопада, 13:32
Не чекайте, поки підійде тісто: сирні булочки без дріжджів за 35 хвилин
Домашні булочки не обов’язково починати з дріжджів і кількох годин очікування. Кисломолочний сир дає м’яке тісто, яке можна швидко замісити й одразу формувати.
У цьому рецепті всього кілька базових продуктів – сир, борошно, яйце та розпушувач. Зверху булочки можна змастити жовтком і посипати насінням або вівсянкою, щоб після випікання вони мали рум’яну скоринку, зазначає mariykarubak.
Як приготувати сирні булочки?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 2 булочки
Інгредієнти:
– 180 – 200 грамів кисломолочного сиру 5 – 9%;
– 100 грамів пшеничного борошна;
– 1 яйце;
– 1 яєчний білок;
– 1 яєчний жовток для змащування;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– сіль до смаку;
– насіння або вівсяні пластівці для посипання.
Приготування:
- Кисломолочний сир перекладіть у миску. Якщо він зернистий, попередньо перебийте його блендером до більш однорідної пастоподібної консистенції.
- Додайте до сиру 1 яйце та 1 яєчний білок. Посоліть і добре перемішайте.
- Борошно змішайте з розпушувачем та поступово додайте до сирної маси.
- Замісіть м’яке тісто. Воно може залишатися трохи липким, тому не додавайте забагато борошна.
- Розділіть тісто на 2 однакові частини. Сформуйте круглі булочки або зробіть у центрі отвір, щоб вийшли булочки у формі бейглів.
- Викладіть заготовки на деко, застелене пергаментом.
- Змастіть зверху яєчним жовтком і посипте насінням, вівсяними пластівцями або їх сумішшю.
- Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 – 25 хвилин, доки булочки добре підрум’яняться.
- Готові булочки трохи охолодіть перед подаванням.