Что приготовить на завтрак / Unsplash
Домашние булочки не обязательно готовить с использованием дрожжей и нескольких часов ожидания. Творог позволяет получить мягкое тесто, которое можно быстро замесить и сразу же сформировать.
В этом рецепте всего несколько основных ингредиентов – творог, мука, яйцо и разрыхлитель. Сверху булочки можно смазать желтком и посыпать семечками или овсяными хлопьями, чтобы после выпечки у них образовалась румяная корочка, отмечает mariykarubak.. Сверху булочки можно смазать желтком и посыпать семечками или овсяными хлопьями, чтобы после выпечки у них образовалась румяная корочка, отмечает mariykarubak.
Как приготовить творожные булочки?
- Время: 35 минут
- Порций: 2 булочки
Ингредиенты:
– 180–200 граммов творога 5–9%;
– 100 граммов пшеничной муки;
– 1 яйцо;
– 1 яичный белок;
– 1 яичный желток для смазывания;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– соль по вкусу;
– семечки или овсяные хлопья для посыпки.
Приготовление:
- Переложите творог в миску. Если он зернистый, предварительно взбейте его блендером до более однородной пастообразной консистенции.
- Добавьте в творог 1 яйцо и 1 яичный белок. Посолите и хорошо перемешайте.
- Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно добавьте в творожную массу.
- Замесите мягкое тесто. Оно может оставаться немного липким, поэтому не добавляйте слишком много муки.
- Разделите тесто на 2 одинаковые части. Сформируйте круглые булочки или сделайте в центре отверстие, чтобы получились булочки в форме бейглов.
- Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Смажьте сверху яичным желтком и посыпьте семечками, овсяными хлопьями или их смесью.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 20–25 минут, пока булочки хорошо не подрумянятся.
- Готовые булочки немного остудите перед подачей.
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