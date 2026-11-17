В этом рецепте всего несколько основных ингредиентов – творог, мука, яйцо и разрыхлитель. Сверху булочки можно смазать желтком и посыпать семечками или овсяными хлопьями, чтобы после выпечки у них образовалась румяная корочка, отмечает mariykarubak.. Сверху булочки можно смазать желтком и посыпать семечками или овсяными хлопьями, чтобы после выпечки у них образовалась румяная корочка, отмечает mariykarubak.

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Как приготовить творожные булочки?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 2 булочки

Ингредиенты:

– 180–200 граммов творога 5–9%;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 1 яичный белок;

– 1 яичный желток для смазывания;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль по вкусу;

– семечки или овсяные хлопья для посыпки.

Приготовление: