У цьому рецепті всього кілька базових продуктів – сир, борошно, яйце та розпушувач. Зверху булочки можна змастити жовтком і посипати насінням або вівсянкою, щоб після випікання вони мали рум’яну скоринку, зазначає mariykarubak.

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Як приготувати сирні булочки?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 2 булочки

Інгредієнти:

– 180 – 200 грамів кисломолочного сиру 5 – 9%;

– 100 грамів пшеничного борошна;

– 1 яйце;

– 1 яєчний білок;

– 1 яєчний жовток для змащування;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– сіль до смаку;

– насіння або вівсяні пластівці для посипання.

Приготування: