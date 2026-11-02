Не тільки сметана: найсмачніший соус до дерунів на основі цибулі

Деруни можна подати по-різному, але густий соус часто робить їх значно цікавішими. Особливо зручно, коли він не стікає з картопляної основи, а добре тримається зверху й має кремову консистенцію.

Такий соус можна приготувати всього з трьох основних інгредієнтів і за кілька хвилин. Не потрібно довго стояти біля плити чи шукати складні продукти – достатньо швидко змішати все до однорідності. Раніше до дерунів часто подавали одразу кілька додатків, але густий соус цілком може замінити їх, зазначає Przyslij przepis.

Він добре поєднується з гарячими дерунами й підходить навіть тим, хто зазвичай обирає сметану або солодкі варіанти подачі. Головна перевага такого доповнення – проста підготовка. Кілька хвилин, мінімум інгредієнтів і звичайні деруни вже можна подати зовсім по-іншому.

Як приготувати густий сирний соус із цибулею до дерунів?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 велика цибулина;

– 1/3 склянки вершків 30%;

– 180 – 200 грамів вершкового плавленого сиру;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– 1 – 2 столові ложки води;

– сіль до смаку;

– свіжозмелений чорний перець до смаку.

Як подати деруни / Фото pixabay

Приготування: