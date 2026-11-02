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Не тільки сметана: найсмачніший соус до дерунів на основі цибулі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Що додати до дерунів

Що додати до дерунів / Unsplash

Деруни можна подати по-різному, але густий соус часто робить їх значно цікавішими. Особливо зручно, коли він не стікає з картопляної основи, а добре тримається зверху й має кремову консистенцію.

Такий соус можна приготувати всього з трьох основних інгредієнтів і за кілька хвилин. Не потрібно довго стояти біля плити чи шукати складні продукти – достатньо швидко змішати все до однорідності. Раніше до дерунів часто подавали одразу кілька додатків, але густий соус цілком може замінити їх, зазначає Przyslij przepis.

 
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Він добре поєднується з гарячими дерунами й підходить навіть тим, хто зазвичай обирає сметану або солодкі варіанти подачі. Головна перевага такого доповнення – проста підготовка. Кілька хвилин, мінімум інгредієнтів і звичайні деруни вже можна подати зовсім по-іншому.

Як приготувати густий сирний соус із цибулею до дерунів?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:
– 1 велика цибулина;
– 1/3 склянки вершків 30%;
– 180 – 200 грамів вершкового плавленого сиру;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 – 2 столові ложки води;
– сіль до смаку;
– свіжозмелений чорний перець до смаку.

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Як подати деруни / Фото pixabay

Приготування:

  1. Цибулю очистьте та дрібно наріжте.
  2. У невеликій каструлі розтопіть вершкове масло, додайте цибулю та 1 столову ложку води.
  3. Тушкуйте цибулю на слабкому вогні приблизно 8 – 10 хвилин, доки вона стане дуже м’якою, а рідина майже повністю випарується. Не допускайте сильного підрум’янення.
  4. Влийте вершки та прогрівайте приблизно 1 хвилину.
  5. Додайте плавлений сир, нарізаний невеликими шматочками, і перемішуйте на слабкому вогні до повного розплавлення.
  6. Варіть соус ще 2 – 4 хвилини, регулярно помішуючи. Він має добре загуснути.
  7. Зніміть каструлю з вогню та залиште соус приблизно на 5 хвилин.
  8. Перекладіть масу у високу ємність і перебийте занурювальним блендером до гладкої однорідної консистенції.
  9. Додайте сіль і свіжозмелений чорний перець до смаку.
  10. Поставте соус у холодильник на 20 – 30 хвилин, щоб він став густішим. Перед подаванням обережно перемішайте.

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