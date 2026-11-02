Не тільки сметана: найсмачніший соус до дерунів на основі цибулі

Що додати до дерунів / Unsplash
Деруни можна подати по-різному, але густий соус часто робить їх значно цікавішими. Особливо зручно, коли він не стікає з картопляної основи, а добре тримається зверху й має кремову консистенцію.
Такий соус можна приготувати всього з трьох основних інгредієнтів і за кілька хвилин. Не потрібно довго стояти біля плити чи шукати складні продукти – достатньо швидко змішати все до однорідності. Раніше до дерунів часто подавали одразу кілька додатків, але густий соус цілком може замінити їх, зазначає Przyslij przepis.
Він добре поєднується з гарячими дерунами й підходить навіть тим, хто зазвичай обирає сметану або солодкі варіанти подачі. Головна перевага такого доповнення – проста підготовка. Кілька хвилин, мінімум інгредієнтів і звичайні деруни вже можна подати зовсім по-іншому.
Як приготувати густий сирний соус із цибулею до дерунів?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– 1 велика цибулина;
– 1/3 склянки вершків 30%;
– 180 – 200 грамів вершкового плавленого сиру;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 1 – 2 столові ложки води;
– сіль до смаку;
– свіжозмелений чорний перець до смаку.
Як подати деруни / Фото pixabay
Приготування:
- Цибулю очистьте та дрібно наріжте.
- У невеликій каструлі розтопіть вершкове масло, додайте цибулю та 1 столову ложку води.
- Тушкуйте цибулю на слабкому вогні приблизно 8 – 10 хвилин, доки вона стане дуже м’якою, а рідина майже повністю випарується. Не допускайте сильного підрум’янення.
- Влийте вершки та прогрівайте приблизно 1 хвилину.
- Додайте плавлений сир, нарізаний невеликими шматочками, і перемішуйте на слабкому вогні до повного розплавлення.
- Варіть соус ще 2 – 4 хвилини, регулярно помішуючи. Він має добре загуснути.
- Зніміть каструлю з вогню та залиште соус приблизно на 5 хвилин.
- Перекладіть масу у високу ємність і перебийте занурювальним блендером до гладкої однорідної консистенції.
- Додайте сіль і свіжозмелений чорний перець до смаку.
- Поставте соус у холодильник на 20 – 30 хвилин, щоб він став густішим. Перед подаванням обережно перемішайте.
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