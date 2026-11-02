Не только сметана: самый вкусный соус к дерунам на основе лука

Что добавить в оладьи / Unsplash
Оладьи можно подавать по-разному, но густой соус часто делает их гораздо интереснее. Особенно удобно, когда он не стекает с картофельной основы, а хорошо держится сверху и имеет кремообразную консистенцию.
Такой соус можно приготовить всего из трех основных ингредиентов и за несколько минут. Не нужно долго стоять у плиты или искать сложные продукты – достаточно быстро смешать все до однородности. Раньше к дерунам часто подавали сразу несколько гарниров, но густой соус вполне может их заменить, отмечает Przyslij przepis.
Он хорошо сочетается с горячими дерунами и подходит даже тем, кто обычно выбирает сметану или сладкие варианты подачи. Главное преимущество такого дополнения – простота приготовления. Несколько минут, минимум ингредиентов – и обычные оладьи можно подать совсем по-другому.
Как приготовить густой творожный соус с луком к дерунам?
- Время: 45 минут
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 большая луковица;
– 1/3 стакана сливок 30%;
– 180–200 граммов сливочного плавленого сыра;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1–2 столовые ложки воды;
– соль по вкусу;
– свежемолотый черный перец по вкусу.
Как подать оладьи / Фото pixabay
Приготовление:
- Лук очистите и мелко нарежьте.
- В небольшой кастрюле растопите сливочное масло, добавьте лук и 1 столовую ложку воды.
- Тушите лук на слабом огне примерно 8 – 10 минут, пока он не станет очень мягким, а жидкость почти полностью не выпарится. Не допускайте сильного подрумянивания.
- Влейте сливки и прогревайте примерно 1 минуту.
- Добавьте плавленый сыр, нарезанный небольшими кусочками, и перемешивайте на слабом огне до полного расплавления.
- Варите соус еще 2 – 4 минуты, регулярно помешивая. Он должен хорошо загустеть.
- Снимите кастрюлю с огня и оставьте соус примерно на 5 минут.
- Переложите массу в высокую емкость и взбейте погружным блендером до гладкой однородной консистенции.
- Добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу.
- Поставьте соус в холодильник на 20 – 30 минут, чтобы он стал гуще. Перед подачей аккуратно перемешайте.
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