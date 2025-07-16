Кілька дешевих інгредієнтів – і готово: готуємо суп з плавленими сирками на всі випадки життя
- Суп з плавленими сирками готується швидко з простих і дешевих інгредієнтів.
- Він ніколи не набридає і може стати рішенням на кожен день.
Приготувати смачний суп можна швидко і з найпростішими інгредієнтами. Суп з плавленими сирками – одне з таких рішень, і він точно заслуговує на місце у вашому кулінарному календарі.
Досвідчені господині знають: суп з плавленими сирками – це не лише задоволення для рідних, а й суттєва економія часу та бюджету. Він потребує лише найпростіших складників, але результат виходить просто дивовижним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
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Рецепт супу з плавленими сирками
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 плавлені сирки;
– 1 морква;
– 1 цибулина;
– 3 картоплини;
– 2 зубчики часнику;
– 1 пучок кропу;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– лавровий лист та спеції до смаку.
Приготування:
Цибулю та часник дрібно посічіть, моркву натріть на тертці, а картоплю наріжте кубиками.
На сковороді розтопіть трохи вершкового масла й обсмажте цибулю разом із морквою до м’якості.
Додайте подрібнений часник і картоплю, залийте все одним літром окропу.
Через хвилину покладіть лавровий лист, а ще через 10 хвилин натертий або дрібно нарізаний плавлений сир.
Варіть суп під кришкою на слабкому вогні, доки сир повністю не розтане й не з'єднається з бульйоном.
Смачного!
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