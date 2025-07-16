Кілька дешевих інгредієнтів – і готово: готуємо суп з плавленими сирками на всі випадки життя

Приготувати смачний суп можна швидко і з найпростішими інгредієнтами. Суп з плавленими сирками – одне з таких рішень, і він точно заслуговує на місце у вашому кулінарному календарі.

Досвідчені господині знають: суп з плавленими сирками – це не лише задоволення для рідних, а й суттєва економія часу та бюджету. Він потребує лише найпростіших складників, але результат виходить просто дивовижним, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Дасть фору багатьом ягідним аналогам: як приготувати варення з кабачків Рецепт супу з плавленими сирками Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 3 плавлені сирки;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 3 картоплини;

– 2 зубчики часнику;

– 1 пучок кропу;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– лавровий лист та спеції до смаку. Приготування: Цибулю та часник дрібно посічіть, моркву натріть на тертці, а картоплю наріжте кубиками. На сковороді розтопіть трохи вершкового масла й обсмажте цибулю разом із морквою до м’якості. Додайте подрібнений часник і картоплю, залийте все одним літром окропу. Через хвилину покладіть лавровий лист, а ще через 10 хвилин натертий або дрібно нарізаний плавлений сир. Варіть суп під кришкою на слабкому вогні, доки сир повністю не розтане й не з'єднається з бульйоном. Смачного! Не рецепт, а знахідка: ніжний пиріг, який не втрачає популярності десятиліттями.