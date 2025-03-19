Піца починається з тіста: чого не можна додавати і як правильно місити

Правильно зроблене тісто має добре тримати форму. Воно повинно бути легким, еластичним і тонким.

Приготувати таке тісто нескладно, якщо знати головні правила, інформує 24 Канал. Їх не так багато, але кожне з них важливе.

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Головні секрети вдалого тіста

Щоб тісто вийшло ніжним і не занадто щільним, потрібно правильно підібрати інгредієнти. Головне – це якісне борошно. Сама таких правил дотримується зірковий шеф Гордон Рамзі. Він радить обирати пшеничне борошно вищого сорту, яке забезпечує еластичність тіста.

Не додавайте до тіста молоко або вершкове масло. Через них піца може вийти схожою на пиріг. Замість цього краще використати оливкову олію. Вона робить тісто хрустким і ароматним.

Місити тісто варто не менше 10 хвилин. Це потрібно для того, щоб у ньому утворився глютен – саме він забезпечує еластичність.

Чого робити не варто

Уникайте надмірної кількості дріжджів. Якщо додати їх забагато, піца вийде занадто пишною і швидко засохне після випікання. Не використовуйте занадто гарячу воду, інакше дріжджі можуть не спрацювати. Оптимальна температура – кімнатна або трохи тепліша.

Рецепт ідеального тіста для піци

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна вищого сорту;

– 300 мілілітрів теплої води;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Спочатку змішайте борошно з дріжджами і сіллю. Потроху вливайте теплу воду, акуратно перемішуючи ложкою. Додайте оливкову олію й почніть місити руками. Місіть тісто на столі близько 10 хвилин, поки воно не стане гладеньким та еластичним. Сформуйте з нього круглу кулю і змастіть її оливковою олією. Накрийте миску рушником та залиште в теплому місці приблизно на годину. Коли тісто збільшиться вдвічі, обережно розділіть його на дві-три частини. Руками розтягніть кожен шматок до потрібного розміру. Не використовуйте качалку, щоб зберегти легкість тіста. На готову основу викладіть улюблену начинку і запікайте у гарячій духовці 8 – 10 хвилин.

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