Соус не буде кислим і водянистим: 3 правила від італійської шеф-кухарки

Томатний соус часто здається простою справою, доки не доходить до результату. Замість густої, насиченої основи для пасти він може вийти водянистим, різким на смак або таким, що погано тримається на макаронах.

Італійська шеф-кухарка поділилася простим рецептом густого та насиченого томатного соусу, який готується всього за 15 хвилин активного часу. Приготувати ідеальний домашній томатний соус, який буде шовковистим, ніжним та делікатно огортатиме пасту, – справжнє мистецтво, повідомляє видання Mirror.

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Які три золоті правила ідеального соусу?

Секрет успіху шеф-кухарки базується на трьох китах: стиглість, запікання та свіжість. Кожен із цих елементів допомагає максимально розкрити природну солодкість та глибину смаку томатів.

Стиглість. "Томати найкраще підходять для приготування їжі, коли вони злегка перестиглі", – зазначає Роберта д'Елія. Саме в цей період у плодах накопичується найбільша кількість цукрів та ароматичних речовин.

"Томати найкраще підходять для приготування їжі, коли вони злегка перестиглі", – зазначає Роберта д'Елія. Саме в цей період у плодах накопичується найбільша кількість цукрів та ароматичних речовин. Запікання. Повільне запікання томатів у духовці концентрує їхній смак. Під дією температури зайва волога випаровується, а природні цукри карамелізуються, що робить соус неймовірно насиченим.

Повільне запікання томатів у духовці концентрує їхній смак. Під дією температури зайва волога випаровується, а природні цукри карамелізуються, що робить соус неймовірно насиченим. Свіжість. Шеф-кухарка наполегливо закликає не зберігати помідори в холодильнику. Холод руйнує леткі ароматичні сполуки та змінює текстуру плодів. Для багатшого смаку купуйте або вирощуйте томати свіжими та готуйте їх одразу.

Рецепт соусу з печених томатів

Час: 1 година 15 хвилин (з яких лише 15 хвилин на підготовку)

1 година 15 хвилин (з яких лише 15 хвилин на підготовку) Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм стиглих томатів на гілці (зняти з гілок та розрізати навпіл);

– 4 зубчики часнику (роздавити);

– 2 чайні ложки цукру демерара;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму (extra virgin);

– жменя свіжого листя базиліку (грубо нарізати);

– сіль та свіжомелений чорний перець.

Золоті правила густого томатного соусу / Фото unsplash

Розігрійте духовку до 190°C. Візьміть велике деко для запікання та викладіть половинки томатів зрізом догори в один рівний шар. Розподіліть роздавлені зубчики часнику між томатами, за можливості втискаючи їх у м'якоть плодів, щоб під час запікання вони максимально віддали свій аромат. Рівномірно притрусіть томати цукром демерара, додайте щедру дрібку солі та свіжомеленового чорного перцю. Цукор допоможе збалансувати природну кислоту томатів та прискорить процес карамелізації. За допомогою ложки акуратно розподіліть томатну пасту по всьому деко, після чого збризніть усе оливковою олією. Поставте деко в духовку та запікайте приблизно одну годину. Томати мають повністю розм'якшитися та почати карамелізуватися по краях. Починайте перевіряти страву вже через 40 хвилин, щоб нічого не пригоріло. Дістаньте деко з духовки, посипте запечені томати подрібненим базиліком і за допомогою звичайної виделки злегка розімніть їх, формуючи густий текстурний соус.

Цей соус ідеально пасує до свіжоприготованої пасти. Шеф-кухарка рекомендує використовувати пасту орек'єтте для створення справжньої атмосфери регіону Апулія, а перед подачею щедро притрусити страву тертим сиром.