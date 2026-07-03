Італійська шеф-кухарка поділилася простим рецептом густого та насиченого томатного соусу, який готується всього за 15 хвилин активного часу. Приготувати ідеальний домашній томатний соус, який буде шовковистим, ніжним та делікатно огортатиме пасту, – справжнє мистецтво, повідомляє видання Mirror.
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Які три золоті правила ідеального соусу?
Секрет успіху шеф-кухарки базується на трьох китах: стиглість, запікання та свіжість. Кожен із цих елементів допомагає максимально розкрити природну солодкість та глибину смаку томатів.
- Стиглість. "Томати найкраще підходять для приготування їжі, коли вони злегка перестиглі", – зазначає Роберта д'Елія. Саме в цей період у плодах накопичується найбільша кількість цукрів та ароматичних речовин.
- Запікання. Повільне запікання томатів у духовці концентрує їхній смак. Під дією температури зайва волога випаровується, а природні цукри карамелізуються, що робить соус неймовірно насиченим.
- Свіжість. Шеф-кухарка наполегливо закликає не зберігати помідори в холодильнику. Холод руйнує леткі ароматичні сполуки та змінює текстуру плодів. Для багатшого смаку купуйте або вирощуйте томати свіжими та готуйте їх одразу.
Рецепт соусу з печених томатів
- Час: 1 година 15 хвилин (з яких лише 15 хвилин на підготовку)
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм стиглих томатів на гілці (зняти з гілок та розрізати навпіл);
– 4 зубчики часнику (роздавити);
– 2 чайні ложки цукру демерара;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму (extra virgin);
– жменя свіжого листя базиліку (грубо нарізати);
– сіль та свіжомелений чорний перець.
Золоті правила густого томатного соусу / Фото unsplash
- Розігрійте духовку до 190°C. Візьміть велике деко для запікання та викладіть половинки томатів зрізом догори в один рівний шар.
- Розподіліть роздавлені зубчики часнику між томатами, за можливості втискаючи їх у м'якоть плодів, щоб під час запікання вони максимально віддали свій аромат.
- Рівномірно притрусіть томати цукром демерара, додайте щедру дрібку солі та свіжомеленового чорного перцю. Цукор допоможе збалансувати природну кислоту томатів та прискорить процес карамелізації.
- За допомогою ложки акуратно розподіліть томатну пасту по всьому деко, після чого збризніть усе оливковою олією.
- Поставте деко в духовку та запікайте приблизно одну годину. Томати мають повністю розм'якшитися та почати карамелізуватися по краях. Починайте перевіряти страву вже через 40 хвилин, щоб нічого не пригоріло.
- Дістаньте деко з духовки, посипте запечені томати подрібненим базиліком і за допомогою звичайної виделки злегка розімніть їх, формуючи густий текстурний соус.
Цей соус ідеально пасує до свіжоприготованої пасти. Шеф-кухарка рекомендує використовувати пасту орек'єтте для створення справжньої атмосфери регіону Апулія, а перед подачею щедро притрусити страву тертим сиром.