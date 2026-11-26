26 листопада, 10:45
Без яєць і дріжджів: з 400 грамів борошна виходять 15 ніжних трубочок з вишнею
Для домашньої випічки з вишнями не обов’язково замішувати дріжджове тісто й чекати кілька годин, поки воно підійде. Навіть без яєць можна приготувати ніжну та розсипчасту випічку з приємною ягідною кислинкою.
Вишневі трубочки зі сметанного тіста – чудовий варіант до чаю чи кави. Для начинки підійдуть як свіжі, так і заморожені вишні, тому цей десерт можна пекти будь-якої пори року.
Як приготувати трубочки з вишнею?
- Час: 1 година 30 хвилин + охолодження тіста
- Порцій: 15 трубочок
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів сметани;
– дрібка солі;
– дрібка соди;
– вишні без кісточок – для начинки.
Приготування:
- Холодне вершкове масло натріть на крупній тертці безпосередньо в борошно.
- Швидко перемішайте масло з борошном, щоб зберегти крихку структуру тіста.
- Додайте дрібку солі та соди. Соду окремо не гасіть.
- Влийте сметану та обережно перемішайте ложкою або лопаткою. Руками тісто довго не вимішуйте.
- Розділіть тісто на 5 однакових частин і поставте в холодильник.
- Охолоджене тісто діставайте по одній частині. Кожну частину розділіть ще на 3 шматочки.
- Кожен шматочок тонко розкачайте у довгастий пласт.
- Уздовж краю викладіть вишні без кісточок і загорніть тісто в трубочку.
- Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом.
- Випікайте при 200 градусах до виразної рум’яної скоринки. Орієнтуйтеся насамперед на колір готових трубочок.