Що спекти до чаю / Pexels

Для домашньої випічки з вишнями не обов’язково замішувати дріжджове тісто й чекати кілька годин, поки воно підійде. Навіть без яєць можна приготувати ніжну та розсипчасту випічку з приємною ягідною кислинкою.

Вишневі трубочки зі сметанного тіста – чудовий варіант до чаю чи кави. Для начинки підійдуть як свіжі, так і заморожені вишні, тому цей десерт можна пекти будь-якої пори року. Adv Як приготувати трубочки з вишнею? Час : 1 година 30 хвилин + охолодження тіста

: 1 година 30 хвилин + охолодження тіста Порцій: 15 трубочок Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів сметани;

– дрібка солі;

– дрібка соди;

– вишні без кісточок – для начинки. Приготування: Холодне вершкове масло натріть на крупній тертці безпосередньо в борошно. Швидко перемішайте масло з борошном, щоб зберегти крихку структуру тіста. Додайте дрібку солі та соди. Соду окремо не гасіть. Влийте сметану та обережно перемішайте ложкою або лопаткою. Руками тісто довго не вимішуйте. Розділіть тісто на 5 однакових частин і поставте в холодильник. Охолоджене тісто діставайте по одній частині. Кожну частину розділіть ще на 3 шматочки. Кожен шматочок тонко розкачайте у довгастий пласт. Уздовж краю викладіть вишні без кісточок і загорніть тісто в трубочку. Перекладіть заготовки на деко, застелене пергаментом. Випікайте при 200 градусах до виразної рум’яної скоринки. Орієнтуйтеся насамперед на колір готових трубочок.

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