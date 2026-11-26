Что испечь к чаю / Pexels
Для домашней выпечки с вишнями не обязательно замешивать дрожжевое тесто и ждать несколько часов, пока оно поднимется. Даже без яиц можно приготовить нежную и рассыпчатую выпечку с приятной ягодной кислинкой.
Вишневые трубочки из сметанного теста – отличный вариант к чаю или кофе. Для начинки подойдут как свежие, так и замороженные вишни, поэтому этот десерт можно печь в любое время года.
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Как приготовить трубочки с вишней?
- Время: 1 час 30 минут + охлаждение теста
- Порций: 15 трубочек
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 200 граммов сливочного масла;
– 200 миллилитров сметаны;
– щепотка соли;
– щепотка соды;
– вишни без косточек – для начинки.
Приготовление:
- Холодное сливочное масло натрите на крупной терке непосредственно в муку.
- Быстро перемешайте масло с мукой, чтобы сохранить рассыпчатую структуру теста.
- Добавьте щепотку соли и соды. Соду отдельно не гасите.
- Влейте сметану и осторожно перемешайте ложкой или лопаткой. Руками тесто долго не вымешивайте.
- Разделите тесто на 5 одинаковых частей и поставьте в холодильник.
- Охлажденное тесто доставайте по одной части. Каждую часть разделите еще на 3 кусочка.
- Каждый кусочек тонко раскатайте в продолговатый пласт.
- Вдоль края выложите вишни без косточек и сверните тесто в трубочку.
- Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте при 200 градусах до появления выраженной румяной корочки. Ориентируйтесь прежде всего на цвет готовых трубочек.
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