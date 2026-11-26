На традиційному українському столі у Святвечір узвар посідає особливе місце – поряд із кутею він належить до головних обрядових страв. Поки склад решти святкового меню може відрізнятися залежно від регіону та родинних звичаїв, ці дві страви залишаються незмінними атрибутами Різдва.

Для різдвяного узвару традиційно використовували фрукти, які сушили ще влітку та восени. Особливо цінними були сушені груші – вони надавали напою характерного аромату, солодкості й насиченого кольору.

У чому секрет смачного різдвяного узвару?

На відміну від звичайного компоту, узвар не потрібно довго кип’ятити. Навіть сама назва напою походить від слова "узварити", тобто заварити або довести до кипіння. Для насиченого смаку значно важливіший час настоювання, а не тривалість варіння, зазначає КулінаХір.

Узвар до Святвечора зручно приготувати ще напередодні. За ніч сухофрукти віддадуть напою більше смаку й аромату. Особливо смачним узвар виходить із копченими грушами. Вони додають легкого димного присмаку, який добре поєднується із солодкістю сушених яблук та кислинкою слив.