Как сварить идеальный узвар / Делюкс
На традиционном украинском столе в Сочельник узвар занимает особое место – наряду с кутей он входит в число главных обрядовых блюд. Хотя состав остального праздничного меню может отличаться в зависимости от региона и семейных традиций, эти два блюда остаются неизменными атрибутами Рождества.
Для приготовления рождественского узвара традиционно использовали фрукты, высушенные еще летом и осенью. Особенно ценными были сушеные груши – они придавали напитку характерный аромат, сладость и насыщенный цвет.
В чем секрет вкусного рождественского узвара?
В отличие от обычного компота, узвар не нужно долго кипятить. Даже само название напитка происходит от слова "узварить", то есть заварить или довести до кипения. Для насыщенного вкуса гораздо важнее время настаивания, а не продолжительность варки, отмечает КулинаХир.
Узвар к Сочельнику удобно приготовить еще накануне. За ночь сухофрукты придадут напитку больше вкуса и аромата. Особенно вкусным узвар получается с копчеными грушами. Они придают легкий дымный привкус, который хорошо сочетается со сладостью сушеных яблок и кислинкой слив.
Как приготовить узвар из сухофруктов?
- Время: 15 минут + время на настаивание
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 120 граммов смеси сухофруктов (сушеные яблоки, копченые груши и сливы);
– 2,5 литра воды;
– 4 – 5 столовых ложек сахара;
– щепотка лимонной кислоты.
Что добавить в узвар: смотрите видео
Приготовление:
- Сухофрукты тщательно промойте под проточной водой.
- В кастрюлю налейте 2,5 литра воды и доведите до кипения.
- Выложите сухофрукты в кипящую воду, добавьте сахар и щепотку лимонной кислоты.
- Хорошо перемешайте, накройте кастрюлю крышкой и варите на минимальном огне в течение 5 минут.
- Снимите кастрюлю с огня и оставьте узвар настаиваться под крышкой до полного остывания.
- За это время сухофрукты придадут напитку свой вкус и аромат, а узвар приобретет насыщенный янтарный цвет.
- Готовый узвар поставьте в холодильник и подавайте охлажденным.
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