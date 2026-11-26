Як зварити ідеальний узвар / Делюкс
На традиційному українському столі у Святвечір узвар посідає особливе місце – поряд із кутею він належить до головних обрядових страв. Поки склад решти святкового меню може відрізнятися залежно від регіону та родинних звичаїв, ці дві страви залишаються незмінними атрибутами Різдва.
Для різдвяного узвару традиційно використовували фрукти, які сушили ще влітку та восени. Особливо цінними були сушені груші – вони надавали напою характерного аромату, солодкості й насиченого кольору.
У чому секрет смачного різдвяного узвару?
На відміну від звичайного компоту, узвар не потрібно довго кип’ятити. Навіть сама назва напою походить від слова "узварити", тобто заварити або довести до кипіння. Для насиченого смаку значно важливіший час настоювання, а не тривалість варіння, зазначає КулінаХір.
Узвар до Святвечора зручно приготувати ще напередодні. За ніч сухофрукти віддадуть напою більше смаку й аромату. Особливо смачним узвар виходить із копченими грушами. Вони додають легкого димного присмаку, який добре поєднується із солодкістю сушених яблук та кислинкою слив.
Як приготувати узвар із сухофруктів?
- Час: 15 хвилин + час на настоювання
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 120 грамів суміші сухофруктів (сушені яблука, копчені груші та сливи);
– 2,5 літра води;
– 4 – 5 столових ложок цукру;
– дрібка лимонної кислоти.
Що додати до узвару: дивіться відео
Приготування:
- Сухофрукти ретельно промийте під проточною водою.
- У каструлю влийте 2,5 літра води та доведіть до кипіння.
- Викладіть сухофрукти в киплячу воду, додайте цукор і дрібку лимонної кислоти.
- Добре перемішайте, накрийте каструлю кришкою та варіть на мінімальному вогні протягом 5 хвилин.
- Зніміть каструлю з вогню та залиште узвар настоюватися під кришкою до повного охолодження.
- За цей час сухофрукти віддадуть напою свій смак і аромат, а узвар набуде насиченого бурштинового кольору.
- Готовий узвар поставте в холодильник і подавайте охолодженим.
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