Кабачкові вафлі – це чудова ідея для сніданку або смачного перекусу. Вони елементарні у приготуванні та не потребують зайвих додатків.

Бельгійські вафлі – це завжди просто і смачно, тож якщо маєте кабачки й вже не знаєте, куди їх подіти, то цей рецепт точно стане у пригоді. Для сніданку або ситного перекусу це просто фантастичний варіант, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok viktoria.panasiuk.

Як приготувати бельгійські вафлі з кабачків?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 середніх кабачки;

– 2 яйця;

– 100 грамів сиру;

– 1 перець;

– пучок зелені;

– 1 чайна ложка приправи з томатом, базиліком та часником;

– сіль та перець до смаку;

– 4 столові ложки борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– олія для змащування вафельниці.

Приготування:

Натріть кабачки на середній тертці, трохи підсоліть та залиште на 15 хвилин. Відіжміть зайву рідину, додайте яйця, тертий сир, дрібно нарізаний болгарський перець, подрібнену зелень, спеції. Просійте борошно разом із розпушувачем і всипте в масу. Добре розігрійте вафельницю, змастіть поверхню олією. Викладайте по столовій ложці з гіркою кабачкового тіста й випікайте вафлі 4 – 5 хвилин. Подавайте з охолодженою сметаною.

Смачного!

