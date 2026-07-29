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29 липня, 23:05
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Диня може стати варенням на зиму: всю банку захочеться їсти ложкою

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Варення з дині може вийти не просто солодким, а по-справжньому ніжним і ароматним — особливо якщо додати лимон. Саме такий рецепт пропонує першоджерело, де на десерт для зими потрібні лише три основні інгредієнти.

Варення з дині виходить ніжним, ароматним і з легкою лимонною ноткою. Для цієї заготовки потрібні лише три інгредієнти, а сам рецепт не вимагає складних кулінарних прийомів.

Що потрібно для варення з дині?

  • Час: 10 годин 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм дині;
– 400 грамів цукру;
– 1 лимон.


Варення з дині / Фото "Смачні рецепти"

Приготування:

  1. Розріжте диню навпіл, дістаньте насіння й спеціальною ложкою або звичайною чайною ложкою сформуйте з м’якоті невеликі кульки.
  2. Перекладіть диню в підходящий посуд, засипте цукром і обережно перемішайте. Залиште на 3 – 5 годин, щоб вона пустила сік.
  3. Поставте масу на вогонь, доведіть сироп до кипіння і варіть 5 – 10 хвилин. Потім зніміть із плити й залиште в теплому місці ще на 5 годин.
  4. Додайте сік і цедру одного лимона. Знову проваріть 5 – 10 хвилин і залиште ще на 5 годин.
  5. Після цього ще раз доведіть варення до кипіння, розлийте по стерилізованих банках і закатайте кришками.

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