Диня може стати варенням на зиму: всю банку захочеться їсти ложкою

Варення з дині може вийти не просто солодким, а по-справжньому ніжним і ароматним — особливо якщо додати лимон. Саме такий рецепт пропонує першоджерело, де на десерт для зими потрібні лише три основні інгредієнти.

Варення з дині виходить ніжним, ароматним і з легкою лимонною ноткою. Для цієї заготовки потрібні лише три інгредієнти, а сам рецепт не вимагає складних кулінарних прийомів. Що потрібно для варення з дині? Час: 10 годин 15 хвилин

10 годин 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм дині;

– 400 грамів цукру;

– 1 лимон.

Варення з дині / Фото "Смачні рецепти" Приготування: Розріжте диню навпіл, дістаньте насіння й спеціальною ложкою або звичайною чайною ложкою сформуйте з м’якоті невеликі кульки. Перекладіть диню в підходящий посуд, засипте цукром і обережно перемішайте. Залиште на 3 – 5 годин, щоб вона пустила сік. Поставте масу на вогонь, доведіть сироп до кипіння і варіть 5 – 10 хвилин. Потім зніміть із плити й залиште в теплому місці ще на 5 годин. Додайте сік і цедру одного лимона. Знову проваріть 5 – 10 хвилин і залиште ще на 5 годин. Після цього ще раз доведіть варення до кипіння, розлийте по стерилізованих банках і закатайте кришками.