Варення з дині виходить ніжним, ароматним і з легкою лимонною ноткою. Для цієї заготовки потрібні лише три інгредієнти, а сам рецепт не вимагає складних кулінарних прийомів.
Що потрібно для варення з дині?
- Час: 10 годин 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм дині;
– 400 грамів цукру;
– 1 лимон.
Варення з дині / Фото "Смачні рецепти"
Приготування:Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Розріжте диню навпіл, дістаньте насіння й спеціальною ложкою або звичайною чайною ложкою сформуйте з м’якоті невеликі кульки.
- Перекладіть диню в підходящий посуд, засипте цукром і обережно перемішайте. Залиште на 3 – 5 годин, щоб вона пустила сік.
- Поставте масу на вогонь, доведіть сироп до кипіння і варіть 5 – 10 хвилин. Потім зніміть із плити й залиште в теплому місці ще на 5 годин.
- Додайте сік і цедру одного лимона. Знову проваріть 5 – 10 хвилин і залиште ще на 5 годин.
- Після цього ще раз доведіть варення до кипіння, розлийте по стерилізованих банках і закатайте кришками.