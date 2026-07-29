Варенье из дыни получается нежным, ароматным и с легкой лимонной ноткой. Для этой заготовки нужны всего три ингредиента, а сам рецепт не требует сложных кулинарных приемов.

Что нужно для варенья из дыни?

  • Время: 10 часов 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм дыни;
– 400 граммов сахара;
– 1 лимон.


Дыня в сиропе / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Разрежьте дыню пополам, удалите семена и специальной ложкой или обычной чайной ложкой сформируйте из мякоти небольшие шарики.
  2. Переложите дыню в подходящую посуду, засыпьте сахаром и осторожно перемешайте. Оставьте на 3 – 5 часов, чтобы она пустила сок.
  3. Поставьте массу на огонь, доведите сироп до кипения и варите 5 – 10 минут. Затем снимите с плиты и оставьте в теплом месте еще на 5 часов.
  4. Добавьте сок и цедру одного лимона. Снова проварите 5 – 10 минут и оставьте еще на 5 часов.
  5. После этого еще раз доведите варенье до кипения, разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками.