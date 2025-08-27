Всього за 15 хвилин можна приготувати домашній зефір, який перевершить на смак всі магазинні варіанти. Потрібно лише мати правильний рецепт і цілком доступний набір інгредієнтів.

Поки зефір застигатиме, якраз буде час на заварювання чаю та кави. 24 Канал з посиланням на NV.Food розповідає, як приготувати ніжний домашній зефір без випікання.

Читайте також Без цукру та без мук: Цибульська поділилася рецептом корисного яблучного пирога

Як приготувати ніжний домашній зефір?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 чашки цукру;

– 1 чашка води;

– 2 яєчних білки;

– 2 столових ложки желатину;

– 1 чайна ложка ванільного екстракта;

– цукрова пудра – за бажанням.

Приготування:

Поставте на невеликий вогонь каструлю з водою та цукром. Доведіть воду до кипіння та, помішуючи, дочекайтесь, щоб цукор повністю розчинився у ній.

В окремій місткості розчиніть желатин у воді.

Збийте білки до м'яких піків.

Помішуючи цукровий сироп, поступово додайте до нього розчинений желатин. Повільно та поступово, одночасно збиваючи блендером, додайте гарячий сироп у білки.

Продовжуйте збивати суміш до тих пір, доки не стане густою. На це має піти приблизно 10 – 15 хвилин.

Додайте ванільний екстракт та збивайте до тих пір, доки не впевнитися у тому, що маса здатна тримати форму.

Розлийте її у форми, рівномірно розподіліть у них та залиште на кілька годин до повного застигання. Для зручності можете використовувати кондитерський мішок.

Готовий зефір, за бажанням, присипте цукровою пудрою.

Смачного!

Якщо ж хочеться ще більш повітряного десерту, то зверніть увагу на японський бісквіт "Кастелла". Зараз він популярний по всьому світу.