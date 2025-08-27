За 15 хвилин і без випікання: готуємо домашній зефір, що тане в роті
- Зефір ‒ один з найпопулярніших і найулюбленіших ласощів ще з глибокого дитинства. Його люблять і дорослі, і діти,
- Приготувати повітряну, м'яку та ароматну насолоду легко вдома. Потрібно обрати лише правильний рецепт.
Всього за 15 хвилин можна приготувати домашній зефір, який перевершить на смак всі магазинні варіанти. Потрібно лише мати правильний рецепт і цілком доступний набір інгредієнтів.
Поки зефір застигатиме, якраз буде час на заварювання чаю та кави. 24 Канал з посиланням на NV.Food розповідає, як приготувати ніжний домашній зефір без випікання.
Читайте також Без цукру та без мук: Цибульська поділилася рецептом корисного яблучного пирога
Як приготувати ніжний домашній зефір?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 2 чашки цукру;
– 1 чашка води;
– 2 яєчних білки;
– 2 столових ложки желатину;
– 1 чайна ложка ванільного екстракта;
– цукрова пудра – за бажанням.
Приготування:
- Поставте на невеликий вогонь каструлю з водою та цукром. Доведіть воду до кипіння та, помішуючи, дочекайтесь, щоб цукор повністю розчинився у ній.
- В окремій місткості розчиніть желатин у воді.
- Збийте білки до м'яких піків.
- Помішуючи цукровий сироп, поступово додайте до нього розчинений желатин. Повільно та поступово, одночасно збиваючи блендером, додайте гарячий сироп у білки.
- Продовжуйте збивати суміш до тих пір, доки не стане густою. На це має піти приблизно 10 – 15 хвилин.
- Додайте ванільний екстракт та збивайте до тих пір, доки не впевнитися у тому, що маса здатна тримати форму.
- Розлийте її у форми, рівномірно розподіліть у них та залиште на кілька годин до повного застигання. Для зручності можете використовувати кондитерський мішок.
- Готовий зефір, за бажанням, присипте цукровою пудрою.
Смачного!
Якщо ж хочеться ще більш повітряного десерту, то зверніть увагу на японський бісквіт "Кастелла". Зараз він популярний по всьому світу.