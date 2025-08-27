За 15 минут и без выпекания: готовим домашний зефир, тающий во рту
- Зефир – одно из самых популярных и любимых лакомств еще с глубокого детства. Его любят и взрослые, и дети,
- Приготовить воздушную, мягкую и ароматную сладость легко дома. Нужно выбрать лишь правильный рецепт.
Всего за 15 минут можно приготовить домашний зефир, который превзойдет по вкусу все магазинные варианты. Нужно лишь иметь правильный рецепт и вполне доступный набор ингредиентов.
Пока зефир будет застывать, как раз будет время на заваривание чая и кофе. 24 Канал со ссылкой на NV.Food рассказывает, как приготовить нежный домашний зефир без выпекания.
Как приготовить нежный домашний зефир?
- Время: 25 минут
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 2 чашки сахара;
– 1 чашка воды;
– 2 яичных белка;
– 2 столовых ложки желатина;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– сахарная пудра – по желанию.
Приготовление:
- Поставьте на небольшой огонь кастрюлю с водой и сахаром. Доведите воду до кипения и, помешивая, дождитесь, чтобы сахар полностью растворился в ней.
- В отдельной емкости растворите желатин в воде.
- Взбейте белки до мягких пиков.
- Помешивая сахарный сироп, постепенно добавьте к нему растворенный желатин. Медленно и постепенно, одновременно взбивая блендером, добавьте горячий сироп в белки.
- Продолжайте взбивать смесь до тех пор, пока не станет густой. На это должно уйти примерно 10 – 15 минут.
- Добавьте ванильный экстракт и взбивайте до тех пор, пока не убедиться в том, что масса способна держать форму.
- Разлейте ее в формы, равномерно распределите в них и оставьте на несколько часов до полного застывания. Для удобства можете использовать кондитерский мешок.
- Готовый зефир, по желанию, присыпьте сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
