Всего за 15 минут можно приготовить домашний зефир, который превзойдет по вкусу все магазинные варианты. Нужно лишь иметь правильный рецепт и вполне доступный набор ингредиентов.

Пока зефир будет застывать, как раз будет время на заваривание чая и кофе. 24 Канал со ссылкой на NV.Food рассказывает, как приготовить нежный домашний зефир без выпекания.

Как приготовить нежный домашний зефир?

Время: 25 минут

25 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 чашки сахара;

– 1 чашка воды;

– 2 яичных белка;

– 2 столовых ложки желатина;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– сахарная пудра – по желанию.

Приготовление:

Поставьте на небольшой огонь кастрюлю с водой и сахаром. Доведите воду до кипения и, помешивая, дождитесь, чтобы сахар полностью растворился в ней.

В отдельной емкости растворите желатин в воде.

Взбейте белки до мягких пиков.

Помешивая сахарный сироп, постепенно добавьте к нему растворенный желатин. Медленно и постепенно, одновременно взбивая блендером, добавьте горячий сироп в белки.

Продолжайте взбивать смесь до тех пор, пока не станет густой. На это должно уйти примерно 10 – 15 минут.

Добавьте ванильный экстракт и взбивайте до тех пор, пока не убедиться в том, что масса способна держать форму.

Разлейте ее в формы, равномерно распределите в них и оставьте на несколько часов до полного застывания. Для удобства можете использовать кондитерский мешок.

Готовый зефир, по желанию, присыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

