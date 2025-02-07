7 лютого, 12:35
3 інгредієнти й 30 хвилин: як легко приготувати згущене молоко вдома
Згущене молоко багато пам'ятають ще з дитинства. Щоправда, теперішня магазинна згущівка дещо змінилася у смаку. Але не проблема – завжди можна зробити домашню.
Для приготування згущеного молока знадобиться всього 3 інгредієнти і 30 хвилин. Рецептом згущеного молока в домашніх умовах ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour.
Читайте також Стане трендом замість дубайського шоколаду: готуємо новий вірусний десерт у "склі"
Згущене молоко вдома
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 900 грамів цукру;
– 3 літри молока;
– 1/5 чайна ложка соди.
Приготування:
- У каструлю залийте молоко, додайте цукор та соду.
- Поставте на вогонь і перемішайте до повного розчинення цукру. Доведіть це все до кипіння.
- Коли рідина закипить, вогонь відрегулюйте так, щоб кипіння було інтенсивним. Варіть протягом 30 хвилин, постійно помішуючи.
- Готове згущене молоко має трохи охолонути перед розливом у банки. Після остигання вона набуде густої консистенції.
Смачного!
Теж цікаво: вафельні трубочки з білковим кремом.