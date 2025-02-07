3 інгредієнти й 30 хвилин: як легко приготувати згущене молоко вдома

Згущене молоко багато пам'ятають ще з дитинства. Щоправда, теперішня магазинна згущівка дещо змінилася у смаку. Але не проблема – завжди можна зробити домашню.

Для приготування згущеного молока знадобиться всього 3 інгредієнти і 30 хвилин. Рецептом згущеного молока в домашніх умовах ділиться 24 Канал з посиланням на Glamour. Читайте також Стане трендом замість дубайського шоколаду: готуємо новий вірусний десерт у "склі" Згущене молоко вдома Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 900 грамів цукру;

– 3 літри молока;

– 1/5 чайна ложка соди. Приготування: У каструлю залийте молоко, додайте цукор та соду.

Поставте на вогонь і перемішайте до повного розчинення цукру. Доведіть це все до кипіння.

Коли рідина закипить, вогонь відрегулюйте так, щоб кипіння було інтенсивним. Варіть протягом 30 хвилин, постійно помішуючи.

Готове згущене молоко має трохи охолонути перед розливом у банки. Після остигання вона набуде густої консистенції. Смачного! Теж цікаво: вафельні трубочки з білковим кремом.