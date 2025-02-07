Для приготовления сгущёнки понадобится всего 3 ингредиента и 30 минут. Рецептом сгущённого молока в домашних условиях делится 24 Канал со ссылкой на Glamour.
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Сгущённое молоко дома
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 900 граммов сахара;
– 3 литра молока;
– 1/5 чайная ложка соды.
Приготовление:
- В кастрюлю залейте молоко, добавьте сахар и соду.
- Поставьте на огонь и перемешайте до полного растворения сахара. Доведите это все до кипения.
- Когда жидкость закипит, огонь отрегулируйте так, чтобы кипение было интенсивным. Варите в течение 30 минут, постоянно помешивая.
- Готовая сгущёнка должна немного остыть перед разливом в банки. После остывания она приобретет густую консистенцию.
Приятного аппетита!
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