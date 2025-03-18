Чому ніхто не казав про це раніше: як очистити картоплю в мундирі одним помахом руки

Картопля, приготована зі шкіркою, зберігає більше поживних речовин порівняно з очищеною. До того ж для приготування різних страв, як-от салати та окрошка, теж треба варити неочищену картоплю.

Однак, у цього методу варіння є суттєвий недолік – чищення бульб. Шкірка цієї картоплі часто виявляється впертою, що забирає багато часу. Але існує рішення, яке скоротить час, витрачений на чищення картоплі в мундирах, пише 24 Канал з посиланням на Daily News.

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Як швидко почистити картоплю в мундирі

У кулінарній пораді експерти рекомендують зробити круглий надріз на кожній картоплині перед тим, як занурювати її у воду. Просто проведіть ножем по поверхні картоплі.

Коли картопля буде готова, слід помістити її в крижану воду на 10 секунд.



Як очистити картоплю в мундирі одним рухом руки / Фото Pixabay

За допомогою цих простих маніпуляцій можна без особливих зусиль зняти шкірку з вареної картоплі лише одним рухом руки. Погодьтеся, це суттєво спрощує приготування їжі з картоплею в мундирах!

А ви знаєте: навіщо додавати оцет до картоплі при варінні.