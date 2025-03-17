Щоб картопля не розварилася і не розвалювалася у салаті, бувши нарізаною, господині застосовують одну хитрість. Саме про неї сьогодні і розповідає 24 Канал з посиланням на Главред.

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Навіщо додавати оцет до картоплі при варінні

У кулінарній підказці для приготування картоплі на салат експерти рекомендують додавати невелику кількість столового оцту в киплячу воду під час варіння бульб. Цей прийом сприяє утворенню тонкої скоринки на картоплі, завдяки чому вона зберігає форму при нарізанні.

Як зробити це правильно:

Дочекайтесь, доки закипить вода, покладіть бульби.

На 2 літри води візьміть 1 – 2 столові ложки столового оцту 9%.

Так картопля збереже свою твердість і цілісність незалежно від тривалості приготування.

Крім того, кислотність оцту відіграє вирішальну роль у збереженні цілісності пектину – фактора, який суттєво впливає на текстуру картоплі.

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