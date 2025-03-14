Виправити ситуацію можна, але не цукром. 24 Канал з посиланням на UA Vestnik розповідає, як прибрати кислоту з борщу.

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Як прибрати кислоту з борщу

Кулінарно переосмислюючи класичний борщ, кухарі експериментують з інгредієнтами, які зазвичай не зустрічаються в традиційному рецепті. Ці нетрадиційні добавки обіцяють підсилити смак і аромат улюбленої страви. Ті, хто спробує ці інноваційні варіації, швидше за все, будуть вражені результатами.

А додавання харчової соди може ефективно нейтралізувати надмірну кислотність у страві. Цей простий інгредієнт не лише збалансовує смаки, але й усуває неприємний присмак.



Як врятувати кислий борщ / Фото Pexels

Кулінари рекомендують додавати третину чайної ложки соди у велику каструлю при приготуванні страв. Для тих, хто готує меншу порцію борщу, буде достатньо однієї щіпки соди. Тут головне додати соди в міру.

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