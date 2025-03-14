Исправить ситуацию можно, но не сахаром. 24 Канал со ссылкой на UA Vestnik рассказывает, как убрать кислоту из борща.
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Как убрать кислоту из борща
Кулинарно переосмысливая классический борщ, повара экспериментируют с ингредиентами, которые обычно не встречаются в традиционном рецепте. Эти нетрадиционные добавки обещают усилить вкус и аромат любимого блюда. Те, кто попробует эти инновационные вариации, скорее всего, будут поражены результатами.
А добавление пищевой соды может эффективно нейтрализовать чрезмерную кислотность в блюде. Этот простой ингредиент не только сбалансирует вкусы, но и устраняет неприятный привкус.
Как спасти кислый борщ / Фото Pexels
Кулинары рекомендуют добавлять треть чайной ложки соды в большую кастрюлю при приготовлении блюд. Для тех, кто готовит меньшую порцию борща, будет достаточно одной щепотки соды. Здесь главное добавить соды в меру.
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