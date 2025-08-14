Якщо маєте помідори – на кілька хвилин можете подати до столу смачний та ароматний салат. Більше не треба нічого, всю справу зробить неймовірна заправка.

Цей швидкий салат чудово доповнить мʼясо та гарніри, а коли часу на перекус обмаль – ним можна перекусити, подавши з улюбленим хлібом. 24 Канал пропонує кожному зберегти цей рецепт від порталу "Смачненьке". Як приготувати салат-закуску з помідорів? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 1 солодкий перець;

– 1 головка часнику;

– пів пучка кінзи;

– пів пучка петрушки;

– 4 столові ложки олії;

– 2 столові ложки оцту;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 столова ложка солі. Приготування: Перець миємо, видаляємо насіння та подрібнюємо в блендері до однорідності. Зелень подрібнюємо, змішуємо з перцем. Потім додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре перемішуємо. Помідори нарізаємо частинками. Перекладаємо в миску шарами з маринадом. Найкраще перед подачею дати салату-закусці трішки часу постояти у холодильнику. Смачного!