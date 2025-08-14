Найпростіший салат сезону: лише помідори і магічна заправка — можна їсти просто з хлібом
- Помідори та кілька інгредієнтів – чудова можливість приготувати смачний салат.
- Для смаку краще додати 1 солодкий перець, але можна обійтися і без нього.
Якщо маєте помідори – на кілька хвилин можете подати до столу смачний та ароматний салат. Більше не треба нічого, всю справу зробить неймовірна заправка.
Цей швидкий салат чудово доповнить мʼясо та гарніри, а коли часу на перекус обмаль – ним можна перекусити, подавши з улюбленим хлібом. 24 Канал пропонує кожному зберегти цей рецепт від порталу "Смачненьке".
Як приготувати салат-закуску з помідорів?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм помідорів;
– 1 солодкий перець;
– 1 головка часнику;
– пів пучка кінзи;
– пів пучка петрушки;
– 4 столові ложки олії;
– 2 столові ложки оцту;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
- Перець миємо, видаляємо насіння та подрібнюємо в блендері до однорідності.
- Зелень подрібнюємо, змішуємо з перцем. Потім додаємо решту інгредієнтів і ще раз добре перемішуємо.
- Помідори нарізаємо частинками. Перекладаємо в миску шарами з маринадом.
- Найкраще перед подачею дати салату-закусці трішки часу постояти у холодильнику.
Смачного!
