Самый простой салат сезона: только помидоры и магическая заправка – можно есть просто с хлебом
- Помидоры и несколько ингредиентов – отличная возможность приготовить вкусный салат.
- Для вкуса лучше добавить 1 сладкий перец, но можно обойтись и без него.
Если есть помидоры – на несколько минут можете подать к столу вкусный и ароматный салат. Больше не надо ничего, все дело сделает невероятная заправка.
Этот быстрый салат прекрасно дополнит мясо и гарниры, а когда времени на перекус мало – им можно перекусить, подав с любимым хлебом. 24 Канал предлагает каждому сохранить этот рецепт от портала "Смачненьке".
Читайте также Им бы гордился мир, но он – наш: как приготовить украинский кныш – аутентичный рецепт
Как приготовить салат-закуску из помидоров?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров;
– 1 сладкий перец;
– 1 головка чеснока;
– полпучка кинзы;
– полпучка петрушки;
– 4 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки уксуса;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 столовая ложка соли.
Приготовление:
- Перец моем, удаляем семена и измельчаем в блендере до однородности.
- Зелень измельчаем, смешиваем с перцем. Затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешиваем.
- Помидоры нарезаем частичками. Перекладываем в миску слоями с маринадом.
- Лучше всего перед подачей дать салату-закуске немного времени постоять в холодильнике.
Приятного аппетита!
Выбрать качественный натуральный мед не так просто, как может показаться. Пасечники рассказали секрет, подделать который просто невозможно.