4 червня, 20:20
Картоплю можна посмажити без моря олії: спробуйте спосіб, для якого треба лише сіль
Смажена картопелька – це той гарнір, який завжди буде у моді. І тепер ви зможете робити її без суцільного жиру!
Секрет цього способу полягає у тому, щоб дати на пательню чималий шар крупної солі. Вона не просто вбере у себе зайву вологу, а й забезпечить апетитну скоринку, розповідає TikTok mama_luba322.
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Як посмажити картоплю без олії?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 – 6 картоплин;
– трішки масла або жиру;
– крупна сіль;
– перець та спеції до смаку.
Ця картопелька вас здивує: дивіться відео
Приготування:
- Спочатку очистьте картоплю, наріжте її однаковими кубиками або слайсами та добре просушіть паперовим рушником від зайвої вологи.
- На помірному вогні розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та повністю засипте її дно рівномірним шаром великої кам'яної солі.
- Викладіть підготовлені шматочки картоплі поверх солі в один шар, залишаючи трохи вільного простору.
- Смажте на середньому вогні, час від часу перевертаючи, до появи хрусткої золотавої скоринки – у цьому процесі сіль забере зайвий сік і допоможе картоплі ідеально підрум'янитися.
- Наприкінці додайте свіжу зелень чи перець, а перед подачею просто струсіть з готових скибочок надлишок соляних кристалів.