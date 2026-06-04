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4 червня, 20:20
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Картоплю можна посмажити без моря олії: спробуйте спосіб, для якого треба лише сіль

Лілія Імбіровська-Сиваківська
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Смажена картопелька – це той гарнір, який завжди буде у моді. І тепер ви зможете робити її без суцільного жиру!

Секрет цього способу полягає у тому, щоб дати на пательню чималий шар крупної солі. Вона не просто вбере у себе зайву вологу, а й забезпечить апетитну скоринку, розповідає TikTok mama_luba322

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Як посмажити картоплю без олії? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 4 – 6 картоплин;
– трішки масла або жиру;
– крупна сіль;
– перець та спеції до смаку. 

Ця картопелька вас здивує: дивіться відео 

Приготування

  1. Спочатку очистьте картоплю, наріжте її однаковими кубиками або слайсами та добре просушіть паперовим рушником від зайвої вологи.
  2. На помірному вогні розігрійте пательню з невеликою кількістю олії та повністю засипте її дно рівномірним шаром великої кам'яної солі.
  3. Викладіть підготовлені шматочки картоплі поверх солі в один шар, залишаючи трохи вільного простору.
  4. Смажте на середньому вогні, час від часу перевертаючи, до появи хрусткої золотавої скоринки – у цьому процесі сіль забере зайвий сік і допоможе картоплі ідеально підрум'янитися.
  5. Наприкінці додайте свіжу зелень чи перець, а перед подачею просто струсіть з готових скибочок надлишок соляних кристалів.

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