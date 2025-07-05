Розлетяться за хвилину: рулетики з кабачків у паніровці – усі питають, де цей рецепт був раніше

Кабачки – це основа літнього сезону, і способів їх приготування є просто безліч. Однак деякі рецепти дають такий вражаючий результат, що одразу переходять в статус улюблених.

Ці рулетики стануть яскравим акордом будь-якого дня. Ця невибаглива закуска одразу зникає зі столу, тому краще готуйте одразу подвійну порцію, пропонує 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії". Цікаво Найсмачніша і найкорисніша намазка: на приготування треба всього 5 хвилин Рецепт кабачкових рулетиків Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– 2 яйця;

– пучок кропу;

– сіль до смаку;

– 3 столові ложки борошна;

– 5 столових ложок панірувальних сухарів;

– 300 грамів сиру;

– олія. Приготування: Кабачки добре вимийте та наріжте вздовж тонкими смужками. Кожну пластину по черзі обваляйте: спочатку в борошні, потім у збитих яйцях із доданою сіллю, і в кінці – в панірувальних сухарях. Обсмажте скибочки на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки на сковороді з розігрітою олією. Для начинки змішайте м’який сир із дрібно нарізаним кропом. На одну сторону кожної готової смужки нанесіть сирну суміш і скрутіть у компактні рулетики. Смачного! Найсмачніший напій літа: як зробити малиновий квас.