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5 липня, 21:10
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Розлетяться за хвилину: рулетики з кабачків у паніровці – усі питають, де цей рецепт був раніше

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рулетики з кабачків у паніровці стають улюбленою літньою закускою господинь. 
  • За бажання з начинкою можна експериментувати.

Кабачки – це основа літнього сезону, і способів їх приготування є просто безліч. Однак деякі рецепти дають такий вражаючий результат, що одразу переходять в статус улюблених.

Ці рулетики стануть яскравим акордом будь-якого дня. Ця невибаглива закуска одразу зникає зі столу, тому краще готуйте одразу подвійну порцію, пропонує 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

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Рецепт кабачкових рулетиків 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 2 кабачки;
– 2 яйця;
– пучок кропу;
– сіль до смаку;
– 3 столові ложки борошна;
– 5 столових ложок панірувальних сухарів;
– 300 грамів сиру;
– олія. 

Приготування

  1. Кабачки добре вимийте та наріжте вздовж тонкими смужками.

  2. Кожну пластину по черзі обваляйте: спочатку в борошні, потім у збитих яйцях із доданою сіллю, і в кінці – в панірувальних сухарях.

  3. Обсмажте скибочки на середньому вогні з обох боків до рум’яної скоринки на сковороді з розігрітою олією.

  4. Для начинки змішайте м’який сир із дрібно нарізаним кропом.

  5. На одну сторону кожної готової смужки нанесіть сирну суміш і скрутіть у компактні рулетики.

Смачного!

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