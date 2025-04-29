Насолоджуємося, поки є нагода: простий рецепт смачнющої спаржі – не треба її варити

Спаржа тішить своїм смаком, але. період, коли є можливість її готувати, дуже короткий. Аби отримати від неї максимум насолоди, необхідно користуватися правильним рецептом.

Спаржа не тільки може похизуватися набором корисних властивостей, а й має репутацію ідеального гарніру до будь-якого мʼяса. Аби підкреслити її насичений смак, 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Madame Vorger.

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Рецепт спаржі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів зеленої спаржі;

– 2 пучки зеленої цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– 1/2 бульйонного кубика;

– 1/2 склянки води (або стільки ж бульйону, щоб замінити кубик)

– 20 грамів вершкового масла;

– оливкова олія

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Видаліть жорсткі кінці спаржі та ретельно промийте її під проточною водою. Білу частину зеленої цибулі та часник наріжте тонкими скибочками. У сковороду влийте трохи олії, викладіть цибулю й часник, поставте на середній вогонь. Викладіть стебла спаржі в один шар так, щоб кожне торкалося дна сковороди. Посипте подрібненим бульйонним кубиком і додайте трохи води або готового бульйону. Накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 5 хвилин. Тим часом дрібно наріжте зелену частину цибулі. Після п’яти хвилин готування додайте її до сковороди. Перемішайте вміст, при потребі долийте ще трохи рідини. Знову накрийте та готуйте ще 3 хвилини. Щоб перевірити готовність спаржі, проколіть її ножем – лезо повинно легко входити, але стебла мають залишатися злегка хрусткими. Додайте шматочок вершкового масла, посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте, щоб масло повністю розчинилося та покрило овочі.

Смачного!

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