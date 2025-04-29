Насолоджуємося, поки є нагода: простий рецепт смачнющої спаржі – не треба її варити
Спаржа тішить своїм смаком, але. період, коли є можливість її готувати, дуже короткий. Аби отримати від неї максимум насолоди, необхідно користуватися правильним рецептом.
Спаржа не тільки може похизуватися набором корисних властивостей, а й має репутацію ідеального гарніру до будь-якого мʼяса. Аби підкреслити її насичений смак, 24 Канал пропонує скористатися рецептом порталу Madame Vorger.
Читайте також Торт зі смаком морозива: насолода без випікання з найпростіших інгредієнтів
Рецепт спаржі
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів зеленої спаржі;
– 2 пучки зеленої цибулі;
– 1 зубчик часнику;
– 1/2 бульйонного кубика;
– 1/2 склянки води (або стільки ж бульйону, щоб замінити кубик)
– 20 грамів вершкового масла;
– оливкова олія
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Видаліть жорсткі кінці спаржі та ретельно промийте її під проточною водою. Білу частину зеленої цибулі та часник наріжте тонкими скибочками. У сковороду влийте трохи олії, викладіть цибулю й часник, поставте на середній вогонь.
- Викладіть стебла спаржі в один шар так, щоб кожне торкалося дна сковороди. Посипте подрібненим бульйонним кубиком і додайте трохи води або готового бульйону. Накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 5 хвилин.
- Тим часом дрібно наріжте зелену частину цибулі. Після п’яти хвилин готування додайте її до сковороди. Перемішайте вміст, при потребі долийте ще трохи рідини. Знову накрийте та готуйте ще 3 хвилини.
- Щоб перевірити готовність спаржі, проколіть її ножем – лезо повинно легко входити, але стебла мають залишатися злегка хрусткими. Додайте шматочок вершкового масла, посоліть і поперчіть до смаку. Перемішайте, щоб масло повністю розчинилося та покрило овочі.
Смачного!
Все дуже просто: як легко відрізнити ікру від підробки.