З кришкою чи без: як краще смажити котлети
Соковиті котлети – це страва, яку всі завжди раді бачити на столі. І для того, щоб вони вийшли ідеальними, важливо попіклуватися не тільки про фарш, а й про правильне приготування.
Значна частина успіху у приготуванні котлет залежить від того, як саме ви їх посмажите. Чи потрібна для цього кришка – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Як смажити котлети
У кого б ви не спитали поради, як привильно смажити котлети – з кришкою чи без – навряд чи всі даватимуть одностайну відповідь. Господині поділилися на два табори: одні переконані, що кришка обов'язково потрібна, аби зберегти соковитість котлет, а інші стверджують, що під кришкою котлети розвалюються.
Хто ж правий? Насправді – усі, але певною мірою. Під час приготування котлет потрібно чергувати способи: спочатку котлети потрібно посмажити до золотистої скоринки, а потім накрити кришкою, разом з цим зменшивши вогонь.
Таким чином котлетки вийдуть ідеальними: соковитими та із золотою скоринкою.
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