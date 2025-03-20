Досвідчені кулінари вміють не лише спростити собі життя, а й гарантувати ідеальний результат дуже простими маніпуляціями. Конкретно ця перетворить ваші котлети на шедевр, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як гарантувати ніжність котлет

Усе, що вам потрібно – це склянка льоду. Його потрібно подрібнити до стану крихти у блендері або за допомогою кухонного молотка.

Відмінний результат / Фото Freepik

Потім додаємо лід до фаршу і дуже добре перемішуємо. Після цього залишаємо заготовку у холодильнику, щоб лід розтанув.

М'ясо вбере в себе вологу, яка частоково випарується після смаження. Однак навіть після процесу приготування котлетки будуть ніжними та соковитими.

Чи завжди яйця потрібно зберігати у холодильнику: цікава підказка.