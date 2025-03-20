Опытные кулинары умеют не только упростить себе жизнь, но и гарантировать идеальный результат очень простыми манипуляциями. Именно эта превратит ваши котлеты в шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как гарантировать нежность котлет

Все, что вам нужно – это стакан льда. Его нужно измельчить до состояния крошки в блендере или с помощью кухонного молотка.

Отличный результат / Фото Freepik

Затем добавляем лед к фаршу и очень хорошо перемешиваем. После этого оставляем заготовку в холодильнике, чтобы лед растаял.

Мясо впитает в себя влагу, которая часто испарится после жарки. Однако даже после процесса приготовления котлетки будут нежными и сочными.

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