Значительная часть успеха в приготовлении котлет зависит от того, как именно вы их пожарите. Нужна ли для этого крышка – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Как жарить котлеты

У кого бы вы ни спросили совета, как правильно жарить котлеты – с крышкой или без – вряд ли все будут давать единодушный ответ. Хозяйки разделились на два лагеря: одни убеждены, что крышка обязательно нужна, чтобы сохранить сочность котлет, а другие утверждают, что под крышкой котлеты разваливаются.

Идеальный результат / Фото Freepik

Кто же прав? На самом деле – все, но в определенной степени. Во время приготовления котлет нужно чередовать способы: сначала котлеты нужно пожарить до золотистой корочки, а затем накрыть крышкой, вместе с этим уменьшив огонь.

Таким образом котлетки получатся идеальными: сочными и с золотой корочкой.

Не все скажут правильный ответ: нужно ли мыть бананы перед употреблением.