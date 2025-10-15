Українська кухня завжди була акцентована на хороших та якісних інгредієнтах. Однак були часи, коли доводилося спрощувати рецепти.

З давніх-давен українці робили та використовували вершкове масло. Однак саме в часи радянської колонізації у рецептах почав зʼявлятися маргарин. Про це 24 Каналу розповів дослідник української кухні та письменник Всеволод Поліщук.

Дарія Цвек – це легенда, але неоднозначна. Велику кількість її рецептів потрібно відчищати, адже вона їх "радянізувала", перевела на маргарин та майонез,

– розповів дослідник і ресторатор.

Що таке маргарин?

Маргарин – це замінник вершкового масла з рослинних олій, води, емульгаторів, ароматизаторів та інших добавок. Він має пластичну консистенцію, тож його зручно застосовувати у випічці, розповідає Science Direct.

Він дешевший у виробництві, але саме під час цього процесу можуть утворюватися трансжири. Саме тому для споживання їжі радять по можливості використовувати вершкове масло.

