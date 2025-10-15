Укр Рус
15 жовтня, 20:35
2

"Маргарин – це радянізація": як цей продукт почали використовувати українці

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Під час радянської колонізації в українських рецептах почав з'являтися маргарин замість вершкового масла.
  • Дарія Цвек адаптувала рецепти, використовуючи маргарин та майонез.

Українська кухня завжди була акцентована на хороших та якісних інгредієнтах. Однак були часи, коли доводилося спрощувати рецепти.

З давніх-давен українці робили та використовували вершкове масло. Однак саме в часи радянської колонізації у рецептах почав зʼявлятися маргарин. Про це 24 Каналу розповів дослідник української кухні та письменник Всеволод Поліщук. 

Дарія Цвек – це легенда, але неоднозначна. Велику кількість її рецептів потрібно відчищати, адже вона їх "радянізувала", перевела на маргарин та майонез, 
– розповів дослідник і ресторатор. 

Що таке маргарин? 

Маргарин – це замінник вершкового масла з рослинних олій, води, емульгаторів, ароматизаторів та інших добавок. Він має пластичну консистенцію, тож його зручно застосовувати у випічці, розповідає Science Direct

Він дешевший у виробництві, але саме під час цього процесу можуть утворюватися трансжири. Саме тому для споживання їжі радять по можливості використовувати вершкове масло. 

