Варто однієї дрібнички, щоб перетворити варену картоплю на шедевр. І ця дрібничка точно є на вашій кухні!

Зварити картоплю – справа не хитра, а ось зробити шедевр навіть з такої простої страви – тут вже потрібна майстерність та підказка досвідчених кулінарів. Який секрет допоможе вам досягнути успіху – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

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Як перетворити варену картоплю на шедевр?

Як пояснює Гордон Рамзі та його колега, вся справа – у солі. Зазвичай ми додаємо у воду лише дрібку, але це поширена помилка.

Насправді ж вода для варіння картоплі повинна бути "солона, як море". Варто зварити картоплю у правильний спосіб – і тоді не доведеться додавати ані масло, ані вершки.

Скільки солі потрібно додавати у воду?

Тут формула проста: одна столова ложка на літр води. Так, це виглядає занадто, але воду ви їсти не будете, а сіль якраз проникне всередину картоплі і зробить її просто неймовірною.

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