Укр Рус
Новини Смачно Кулінарні секрети Цей секрет змінює все: варена картопля буде смачної як ніколи – хитрість із сіллю
18 липня, 22:23
1

Цей секрет змінює все: варена картопля буде смачної як ніколи – хитрість із сіллю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Варена картопля може стати смачнішою завдяки простому трюку з сіллю.
  • Цей простий секрет перетворить елементарну варену картоплю на шедевр. 

Варто однієї дрібнички, щоб перетворити варену картоплю на шедевр. І ця дрібничка точно є на вашій кухні!

Зварити картоплю – справа не хитра, а ось зробити шедевр навіть з такої простої страви – тут вже потрібна майстерність та підказка досвідчених кулінарів. Який секрет допоможе вам досягнути успіху – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media.

Цікаво Пиріжки-пʼятихвилинки: швидкий рецепт, з яким ви нагодуєте сімʼю за лічені хвилини

Як перетворити варену картоплю на шедевр? 

Як пояснює Гордон Рамзі та його колега, вся справа – у солі. Зазвичай ми додаємо у воду лише дрібку, але це поширена помилка. 

Насправді ж вода для варіння картоплі повинна бути "солона, як море". Варто зварити картоплю у правильний спосіб – і тоді не доведеться додавати ані масло, ані вершки. 

Скільки солі потрібно додавати у воду? 

Тут формула проста: одна столова ложка на літр води. Так, це виглядає занадто, але воду ви їсти не будете, а сіль якраз проникне всередину картоплі і зробить її просто неймовірною.

Будуть "як на базарі": простий рецепт улюблених чебуреків