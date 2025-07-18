Сварить картошку – дело не хитрое, а вот сделать шедевр даже из такого простого блюда – здесь уже нужно мастерство и подсказка опытных кулинаров. Какой секрет поможет вам достичь успеха – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как превратить вареный картофель в шедевр?

Как объясняет Гордон Рамзи и его коллега, все дело – в соли. Обычно мы добавляем в воду лишь щепотку, но это распространенная ошибка.

На самом деле вода для варки картофеля должна быть "соленая, как море". Стоит сварить картофель правильным способом – и тогда не придется добавлять ни масло, ни сливки.

Сколько соли нужно добавлять в воду?

Здесь формула проста: одна столовая ложка на литр воды. Да, это выглядит слишком, но воду вы есть не будете, а соль как раз проникнет внутрь картофеля и сделает его просто невероятным.

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