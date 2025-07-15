Вкусный и сытный перекус без лишних хлопот – это вполне возможно. В этом рецепте используется простая и бюджетная овощная начинка, но вы можете экспериментировать с ней по своему усмотрению, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт пирожков с овощной начинкой
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 стакана кефира;
– 350 – 400 граммов муки;
– 1 чайная ложка соды;
– пол чайной ложки соды;
– 2 яйца;
– 400 граммов капусты;
– 1 морковь;
– 1 лук.
Приготовление:
- Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистости. К нему натираем морковь.
- Добавляем мелко порубленную капусту и тушим под крышкой 5 минут. Солим, перчим, перемешиваем и готовим под крышкой до готовности.
- Кефир слегка нагреваем, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто.
- Формируем пирожки и обжариваем их на сковороде до золотистости.
Приятного аппетита!
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