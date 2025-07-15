Смачний та ситний перекус без зайвих турбот – це цілком можливо. В цьому рецепті використовується проста й бюджетна овочева начинка, але ви можете експериментувати з нею на власний розсуд, розповідає 24 Канал.

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Рецепт пиріжків з овочевою начинкою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 склянки кефіру;

– 350 – 400 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– пів чайної ложки соди;

– 2 яйця;

– 400 грамів капусти;

– 1 морква;

– 1 цибуля.

Приготування:

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистості. До неї натираємо моркву. Додаємо дрібно посічену капусту та тушкуємо під кришкою 5 хвилин. Солимо, перчимо, перемішуємо і готуємо під кришкою до готовності. Кефір злегка нагріваємо, додаємо решту інгредієнтів та замішуємо тісто. Формуємо пиріжки та обсмажуємо їх на пательні до золотистості.

Смачного!

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