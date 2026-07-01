Чому кукурудза тепер вариться за 10 хвилин, а не за 3 години, як раніше
Колись каструля з кукурудзою могла стояти на плиті пів вечора. Вода кипить, качани жовтіють, кухня пахне літом, а зерна все одно тверді. Тепер усе інакше: куплена на ринку молода кукурудза часто стає м’якою вже за 10 – 15 хвилин.
Причина значно простіша. На столі опинилася інша кукурудза – молодша, солодша і з ніжнішими зернами, інформує 24 Канал.
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Чому раніше кукурудзу варили годинами?
Багато хто пам’ятає кукурудзу, яку треба було довго тримати в окропі. Часто це були не солодкі столові сорти, а звичайна кормова або переросла кукурудза. Її вирощували не для того, щоб їсти молодими качанами з сіллю, а для зерна, борошна, крупи чи корму.
У такої кукурудзи зерна щільніші, грубіші й менш соковиті. Коли качан довго висить на стеблі, цукри в зернах поступово переходять у крохмаль.
Без кукурудзи неможливо уявити літо / Фото unsplash
Через це кукурудза стає твердішою, а варіння вже не дуже рятує ситуацію. Її можна тримати в каструлі і годину, і дві, але ніжною, як молода солодка кукурудза, вона не стане.
Ще одна причина – час збирання. Раніше кукурудзу часто зривали тоді, коли вона вже добре достигла. Для поля це нормально. Для каструлі – не завжди. Молодий качан має зовсім іншу текстуру: зерна соковиті, легко проколюються нігтем, а всередині ще багато молочного соку.
Чому сучасна молода кукурудза готується так швидко?
На ринках і в магазинах зараз найчастіше продають солодку кукурудзу, яку збирають у молочній стиглості. Це момент, коли зерна вже сформовані, але ще не встигли стати сухими й крохмалистими. Саме така кукурудза вариться швидко.
Для молодих качанів зазвичай достатньо 10 – 15 хвилин після закипання води. Якщо кукурудза дуже ніжна, іноді вистачає навіть менше. Довше варити її немає сенсу: смак може стати водянистим, а зерна втратять приємну пружність. Солодкі сорти мають більше природної солодкості й ніжнішу оболонку зерна. Тому їх не треба "розварювати" годинами. Навпаки, головне – не перетримати.
Як на вигляд зрозуміти, що кукурудза звариться швидко?
Найкраще брати качани зі світлими або насичено-жовтими, але не сухими зернами. Вони мають щільно прилягати одне до одного, бути гладкими й соковитими на вигляд. Є простий спосіб перевірки: натисніть нігтем на зернину. Якщо з неї виступає білуватий сік, кукурудза молода. Такий качан звариться швидко й буде м’яким.
Якщо зерно тверде, сухе, ніготь майже не залишає сліду – кукурудза вже переросла. Її доведеться варити значно довше, але результат усе одно може бути не таким, як хотілося. Листя теж підказує багато. У свіжої молодої кукурудзи воно зелене, не повністю висохле, а "волоски" зверху можуть бути трохи вологими й м’якими. Якщо листя сухе, жовте, ламке, а сам качан виглядає важким і грубим, перед вами, найімовірніше, не наймолодша кукурудза.
Як смачно приготувати варену кукурудзу?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 літр води;
– кілька гілочок тим'яну;
– 4 кукурудзи;
– 200 грамів вершкових плавлених сирків;
– 8 горошків перцю;
– сіль до смаку.
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Приготування:
- Закипʼятіть воду, наріжте сирки та киньте їх у каструлю.
- Мішайте до повного розчинення.
- Додайте решту інгредієнтів та ще раз добре перемішайте.
- Покладіть у каструлю кукурудзу та варіть 20 хвилин під кришкою.