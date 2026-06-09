Ви впізнаєте червиву черешню ще перед покупкою: на що звертати увагу у першу чергу

Усі ми чекали на черешню з великим нетерпінням. Однак хочеться вибирати не лише смачні, а й свіжі плоди, до яких не дісталися хробаки.

Соковиті та солодкі черешні – справжня прикраса літнього столу. Вони не лише неймовірно смачні, а й корисні завдяки високому вмісту клітковини, калію та антиоксидантів. На жаль, навіть найпривабливіші плоди можуть приховувати неприємний сюрприз у вигляді непроханих гостей, які суттєво псують якість і смак ягід, розповідає портал Pysznosci.

Читайте також Полуниця довго буде свіжою: який секрет стане у пригоді

Як вибирати черешні без "гостей"?

Головним винуватцем проблеми є вишнева плодова муха. Ця маленька комаха відкладає яйця в м’якоть плодів, що дозрівають, де згодом і розвиваються личинки. Цікаво, що ранні сорти черешні, які збирають у травні та на початку червня, майже ніколи не бувають червивими, оскільки масовий виліт мухи та відкладання яєць починаються лише в середині червня, піддаючи ризику переважно пізні сорти.

Літня насолода / Фото Pixabay

Щоб уникнути розчарування після повернення з ринку, якість ягід варто оцінювати ще біля прилавка. Насамперед шукайте плоди із зеленими, пружними плодоніжками та глянцевим блиском – матова шкірка свідчить про те, що фрукт втрачає клітинну напругу, стаючи легкою мішенню для шкідників.

Також уникайте ягід із темними цятками, крихітними проколами або підозріло м'якими, втиснутими ділянками, де тканина вже пошкоджена зсередини.

Для повної впевненості вдома можна провести простий і захопливий науковий тест. Для цього черешні висипають у глибоку миску, заливають холодною водою та додають звичайну кухонну сіль із розрахунку 20 грамів на один літр.

Через брак кисню у солоному середовищі личинки, якщо вони там є, будуть змушені масово покинути свої "схованки" і випливуть на поверхню вже за 20 – 30 хвилин. Після проведення такого сольового експерименту ягоди необхідно ретельно промити під проточною водою та одразу ж з'їсти.