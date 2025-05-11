Триває сезон спаржі, і потрібно встигнути насолодитися її смаком сповна. А для цього потрібно навчитися правильно її обирати і готувати.

Спаржа – це не тільки смачно, а й корисно. 24 Канал пропонує звернути увагу на поради переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, аби не лише правильно обирати продукт, а й смачно його готувати.

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Як вибирати спаржу

Вибирайте тверді і пружні стебла, з щільно закритими верхівками. Тонша спаржа зазвичай ніжніша, але навіть товстішу можна приготувати так, щоб вона була абсолютно смачною, якщо дотримуватись правильного процесу приготування.

Як зберігати спаржу

Зберігати спаржу треба як квіти. Помістіть у склянку з водою, накрийте пакетом і зберігайте в холодильнику, або обгорніть вологим паперовим рушником і також покладіть у холодильник.

Як готувати спаржу

Для приготування спаржі потрібні будуть сіль, крижана вода, вершкове масло, оливкова олія, білий перець та лимонний сік. А далі процес дуже простий:

Поріжте або відріжте жорстку частину стебла. Якщо потрібно, зніміть шкірку з нижньої частини стебла, приблизно на 1/3 або 1/2. Далі покладіть спаржу в киплячу підсолену воду і варіть 1 хвилину. Одразу перенесіть її в крижану воду на 2 – 3 хвилини, щоб зупинити процес приготування і зберегти колір. Тепер у тій самій пательні (без води) розтопіть масло з оливковою олією, додайте спаржу і обережно припускайте 2 – 3 хвилини, приправивши сіллю та білим перцем. В кінці я завжди додаю трохи лимонного соку для свіжості.

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