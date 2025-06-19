Щоб отримати не лише смак, а й якість: як обирати молоду картоплю

Молода картопля – це не просто гарнір, а окрема страва, яку обожнюють абсолютно усі. Тому так важливо знати, як обрати безпечний продукт.

Кожна господиня піклується, аби її їжа була не лише смачною та поживною, а й безпечною для здоровʼя. Як правильно обирати молоду картоплю – розповість 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Як обирати молоду картоплю

Перше, на що варто звернути увагу – зовнішній вигляд коренеплодів. Шукайте бульби з тонкою, делікатною шкіркою, яку легко зняти пальцем. Якщо шкірка щільна і не знімається – це вже стара картопля. Також не повинно бути зморшок, бо вони свідчать про втрату вологи та несвіжість продукту.

Сигналом тривоги повинні стати зелені плями. В цих ділянках накопичився соланін, природна отрута, яка утворюється при зберіганні картоплі на світлі. Він також міститься під шкіркою та в паростках. Соланіну не страшна навіть термічна обробка, тому від таких коренеплодів краще відмовитися.

Крім того, овочі мають бути твердими, без ознак гниття чи пошкоджень. Якщо картопля м’яка або в’яне — це знак, що вона пролежала вже надто довго і, можливо, почала псуватись всередині, навіть якщо зовні виглядає нормально.

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