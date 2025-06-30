Щоб не витратити гроші на підробку: як вибрати якісну оливкову олію

Оливкова олія – незамінний помічник на кухні для сучасних господинь. Тому важливо знати, як купляти оригінальний продукт, а не дешеву підробку.

Висока ціна – далеко не гарантія, що у ваших руках якісна оливкова олія. На що ще варто обовʼязково звернути увагу – розповідає 24 Канал.

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Зверніть увагу на колір

Справжня свіжа оливкова олія часто має зелений або жовто-зелений відтінок — від насиченого до ніжного. Все залежить від сорту оливок і ступеня їх зрілості.

Надійні виробники завжди зазначають на упаковці дату віджиму. Саме з цього моменту починається період, упродовж якого продукт зберігає свої властивості – зазвичай це до двох років. Обов’язково шукайте на етикетці дві дати: коли олія була відтиснута та до якого числа її бажано використати. Це допоможе обрати свіжий і якісний продукт для вашої кухні.

Запах все розкаже

Якщо відкоркувати пляшку якісної оливкової олії, то ви відчуєте аромат, який може нагадувати скошену траву або стиглі фрукти. Усе залежить від сорту оливок, з яких її виготовлено. Якщо ж олія не має запаху зовсім або її аромат здається неприємним – краще утриматися від споживання.

Також зверніть увагу на смак – повинна бути помітна гіркуватість або фруктово-пряні нотки. Вони свідчать про наявність поліфенолів, природних антиоксидантів. Отже, процес виготовлення олії був правильним.

Ніякого пластику

Пластикова тара – перший і найбільший ворог оливкової олії. В жодному разі не купуйте продукт, який зберігали у невідповідній тарі.

Які б спокусливі аргументи не лунали – впевнено відмовляйтеся від такого продукту.

Якість підтверджується стандартами

Шукайте на етикетці стандарти, які підтвердять якість продукту:

ДСТУ 5065: 2008 – український;

CODEX-STAN 33-1981 – міжнародний.

Ці прості підказки гарантують, що ви витратите гроші виключно на якісний продукт.

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