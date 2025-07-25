Достатньо одного секрету: як вибрати якісну сіль

Сіль точно не здається продуктом, якість якого може підвести. Це поширена помилка, але дуже легко її уникнути.

Вкрай важливо купувати сіль у цілій непошкодженій упаковці. Коли ж ви принесете її додому, то зможете легко визначити якість продукту, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Главред".

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Як перевірити якість солі?

Спочатку звертаємо увагу на запах. У якісного продукту він повністю відсутній. Якщо ви відчуваєте зайві нотки – краще не вживати сіль, і особливо не варто додавати її до консервації.

Ще один надійний спосіб: розчинити сіль у воді. Якісний продукт розчиниться повністю, можуть залишитися лише механічні домішки. Їх можна позбутися, процідивши розчин через марлю.

Якщо ж випав осад або зʼявилися олійні плями, то краще викиньте таку сіль у смітник.

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