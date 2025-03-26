Вершкове масло чи маргарин: як відрізнити якісний продукт від підробки

Багато виробників маркують свою продукцію як "продукт з вершковим маслом" або вказують на упаковці, що вона "містить вершкове масло". Це вводить покупців в оману, змушуючи їх думати, що вони купують справжнє вершкове масло. Натомість ці продукти часто містять спреди або маргарин.

Тому, не дивно, що споживачі дедалі частіше хочуть бути впевненими, що вершкове масло, яке вони купують, відповідає стандартам якості та є справді натуральним. Є щонайменше 7 ефективних способів перевірити справжність вершкового масла, пише 24 Канал з посиланням на Informator.

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Як відрізнити вершкове масло від маргарину

Гарячою водою

Вершкове масло повинно повністю розчинитися у воді, що призведе до появи молочного кольору. Дуже важливо переконатися, що масло змішується без осаду або пластівців, оскільки їх наявність свідчить про низьку якість.

Розігрітою сковородою

Якщо розігріти сковороду і кинути на її поверхню шматочок вершкового масла, то спред почне шкварчати й стріляти в різні боки. Натуральний продукт просто розтане.

Марганцівкою та йодом

Розчинивши масло у воді та додавши одну-дві краплі йоду, можна спостерігати за сумішшю протягом певного часу.

Якщо розчин залишається незмінним, це свідчить про наявність натурального продукту, оскільки через кілька годин слідів йоду не буде видно. І навпаки, коричневе забарвлення суміші свідчить про те, що продукт не є натуральним.

Морозильною камерою

Простий, але ефективний спосіб визначити справжність вершкового масла – заморозити продукт. Після того, як масло розморозиться, спробуйте нарізати його, поки воно залишається частково замороженим.

Якщо масло розрізається на ідеальні шматочки без жодних тріщин, це, швидше за все, синтетичний рослинний жир. На противагу цьому, справжнє натуральне вершкове масло має тенденцію розтріскуватися при нарізанні й важко намазується на хліб.



Як перевірити масло на натуральність / Фото Unsplash

Смаком

Вершкове масло, виготовлене з натуральних інгредієнтів, дуже нагадує смак молока та вершків. Масло, яке має інші смаки, може бути несправжнім і штучно покращеним.

Таненням

Вершкове масло та маргарин демонструють відмінну поведінку танення при кімнатній температурі. Якщо залишити справжнє вершкове масло на столі, воно швидко розм'якшується, нагадуючи розтоплений стан, тоді як маргарин плавиться повільніше, що дозволяє йому ефективніше зберігати свою форму.

Горілкою

Нагріваючи горілку до 60 градусів, а потім виливаючи її на шматок вершкового масла, спостерігачі можуть визначити справжність масла. Якщо горілка набуває насиченого жовтого відтінку, це свідчить про наявність у продукті штучних барвників.

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